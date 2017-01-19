RESORT Dergisinin Ocak 2017 tarihli 169. sayısı, “Yeni Döneme Girerken Gözler Rusya’da” kapak başlığı ile çıktı.

Terörün damga vurduğu 2016’dan sonra 2017’nin nasıl geçeceğine ilişkin haber analizi ve çeşitli dosya ve incelemelerin yer aldığı RESORT 169’da, RESORT Dergisi’nin 16’ıncı yılı nedeniyle derginin geçmişinden bu yana üstlendiği rol ve işlevin ele alındığı bir dosya da bulunuyor.

Otel ve Wellness’te geleceğin trendleri ile ilgili dosyaların yer aldığı RESORT 169’da geleceği tartışılan seyahat acenteleri de mercek altına alınıyor. Ayrıca havayolu sektöründeki gelişmeler de yeni sayıda ele alınan önemli dosya konuları arasında yer alıyor.