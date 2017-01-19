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RESORT DERGİSİNİN 169. SAYISINDA NELER VAR?

RESORT Dergisinin Ocak 2017 tarihli 169. sayısı, “Yeni Döneme Girerken Gözler Rusya’da” kapak başlığı ile çıktı.
Terörün damga vurduğu 2016’dan sonra 2017’nin nasıl geçeceğine ilişkin haber analizi ve çeşitli dosya ve incelemelerin yer aldığı RESORT 169’da, RESORT Dergisi’nin 16’ıncı yılı nedeniyle derginin geçmişinden bu yana üstlendiği rol ve işlevin ele alındığı bir dosya da bulunuyor.
Otel ve Wellness’te geleceğin trendleri ile ilgili dosyaların yer aldığı RESORT 169’da geleceği tartışılan seyahat acenteleri de mercek altına alınıyor. Ayrıca havayolu sektöründeki gelişmeler de yeni sayıda ele alınan önemli dosya konuları arasında yer alıyor.

RESORT 169’un konu başlıkları şöyle:

2017 teröre karşı birlik ve
dayanışma yılı olsun

Seyahat endüstrisinin ‘sis çanı’
RESORT Dergisi 16 yaşında

AKTOB’un yeni Başkanı Erkan Yağcı:
İşbirliği ve desteğe daha çok ihtiyaç var

Yusuf Hacısüleyman yeni planlarını RESORT’e anlattı

Alman tur operatörleri müşteride
küçüldü ciroda büyüdü

Turizm ‘dönüştürücü’ gücüyle
yeni bir gezgin profili yaratacak

2016’nın akıllı otelleri nasıl olacak?

Oteller “Y” kuşağı için yenilikler geliştiriyor

İyi bir yıl geçiren Moskova otelleri
yabancı zincirlerin ilgisini çekiyor

Spa-Wellness’te trend değişiyor

Geleceği tartışılan acentelerinin sayısı
dünyada azılıyor Türkiye’de artıyor

Yurtdışı seyahat harcamalarında
10 yılda büyük artış bekleniyor

Cankut Bagana:
Turizmde Avrasya temelli
bir senaryoya ihtiyaç var

Onur Air Çin pazarına girdi

Ucuz petrol dönemi bitiyor
havayolu şirketleri ne yapacak?

TUI’nin ‘Eni İyi 100’ ve ‘Top Quality’
listesine Türkiye’den 56 tesis girdi

Hacer Aydın / ITE Türkiye:
EMITT’in önemi zor dönemlerde daha iyi anlaşılıyor

Volkan Ataman / Turizm Medya Grubu Başkanı:
Kongre sektörü ülke koşullarından fazlasıyla etkileniyor

Krize rağmen turizmdeki batık krediler artmadı

Otelciliğe yatırım isteği azalmaya devam ediyor
TEDARİKÇİLERDEN
TÜRKİYE’DEN
DÜNYADAN
BÖLGELERDEN
OTELLERDEN
ACENTELERDEN
HAVAYOLLARINDAN
İŞYERİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
GÖSTERGELER