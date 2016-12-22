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RESORT DERGİSİNİN 168. SAYISINDA NELER VAR?
RESORT Dergisinin Aralık 2016 tarihli 168. sayısında kapak konusu olarak 24-25 Kasım tarihleri arasında Antalya’da 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nden yansımaların yer aldığı haber ve değerlendirmeler “Ne oldu ne olacak” başlığı ile ele alınıyor.
RESORT 168’de kongrenin yansımaları geniş kapsamlı bir biçimde işleniyor.
Bu sayıda ayrıca, Avrupa’da tur operatörlerinin 2016 performansları ve 2017 planlarına da yer veriliyor. Sektördeki son gelişmeler yine bu sayıda farklı konu başlıkları ile ele alınıyor.
RESORT 168’nin konu başlıkları şöyle:
Turizmde sorun, ekonomik
ya da sektörel değil, siyasi
Eli taşın altında olanlardan
sektörde durum ve beklentiler
Türk-Alman Turizm Forumu’nda
gerçekler ilk ağızdan konuşuldu
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:
Zor dönemi dostlarımızla aşacağız
Friedrich Joussen / TUI:
Türkiye’nin sorunu güvenlik değil algı
Norbert Fiebig /DRV:
Türkiye için yeni bir durum var
herkes her konuda hassas olmalı
Thomas Bösl / RTK:
Bu kaliteyi bu fiyata satamıyorsak
bu bizim başarısızlığımızdır
Ralph Schiller / FTI:
2016’da yaşananlar 30 yılda
öğrendiklerimizi unutturdu
Hakan Ateş / Denizbank:
Rusya ile Ruble üzerinden
ticaret için epey yol alındı
Chavdar Stoyanov / Thomas Cook Intourist:
Rusya’dan 500 bini bizden
3 milyon turist gelecek
Mehmet Bastıyalı / Bastıyalı Turizm:
Türkiye İskandinav pazarında
dramatik biçimde geriliyor
Osman Ayık / TÜROFED:
Yol haritasına ihtiyacımız var
Siyasal alandaki gelişmeler
bütün pazarları etkiliyor
Mete Vardar / Jolly Tur:
iç turizm pazarını artık herkes dikkate almalı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu:
Sorunlarn nedeni Antalya değil
Menderes Türel / Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı:
Antalya tanıtımı farklı bir konseptle yapılacak
Yusuf Hacısüleyman / AKTOB:
Fiyat indirimleri çare olmadı
çünkü sorunun nedeni o değil
Tavit Köletavitoğlu / Atlas Danışmanlık:
Değişim gereğini sektör anlamalı
kamu yönetimine de anlatmalı
Armin Zerunyan / Hilton Worldwide Türkiye:
Kamu yönetimini bilgilendirecek
kanallar oluşturmalıyız
Yıldıray Karaer / Corendon Havayolları:
Türk havayolu şirketlerini
gelecekte önemli riskler bekliyor
Geleceğin turizm trendleri
Avrupalı tur operatörleri yılı nasıl bitirdi?
Asya’da yurtdışı seyahatleri
artarken kaybeden Avrupa oldu
Teröre rağmen Avrupa’da
seyahatler azalmadı
2017’de Rusya için umutları artırıcı
gelişmeler sürüyor
Osman Ayık yeniden TÜROFED Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu / CHP Genel Başkanı:
Turizm üvey evlat muamelesi görüyor
2017’de yakıt desteğine devam edilecek
İrfan Erdoğan / Anadolu Hastane Grubu:
Turiste sağlık hizmetinde Antalya
birçok ülkenin ilerisinde
Turizmde parayla verilen
“ödüller” tartışılıyor
TEDARİKÇİLERDEN
TÜRKİYE’DEN
DÜNYADAN
BÖLGELERDEN
OTELLERDEN
ACENTELERDEN
HAVAYOLLARINDAN
İŞYERİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
GÖSTERGELER