Turizmde sorun, ekonomik

ya da sektörel değil, siyasi

Eli taşın altında olanlardan

sektörde durum ve beklentiler

Türk-Alman Turizm Forumu’nda

gerçekler ilk ağızdan konuşuldu

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:

Zor dönemi dostlarımızla aşacağız

Friedrich Joussen / TUI:

Türkiye’nin sorunu güvenlik değil algı

Norbert Fiebig /DRV:

Türkiye için yeni bir durum var

herkes her konuda hassas olmalı

Thomas Bösl / RTK:

Bu kaliteyi bu fiyata satamıyorsak

bu bizim başarısızlığımızdır

Ralph Schiller / FTI:

2016’da yaşananlar 30 yılda

öğrendiklerimizi unutturdu

Hakan Ateş / Denizbank:

Rusya ile Ruble üzerinden

ticaret için epey yol alındı

Chavdar Stoyanov / Thomas Cook Intourist:

Rusya’dan 500 bini bizden

3 milyon turist gelecek

Mehmet Bastıyalı / Bastıyalı Turizm:

Türkiye İskandinav pazarında

dramatik biçimde geriliyor

Osman Ayık / TÜROFED:

Yol haritasına ihtiyacımız var

Siyasal alandaki gelişmeler

bütün pazarları etkiliyor

Mete Vardar / Jolly Tur:

iç turizm pazarını artık herkes dikkate almalı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu:

Sorunlarn nedeni Antalya değil

Menderes Türel / Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı:

Antalya tanıtımı farklı bir konseptle yapılacak

Yusuf Hacısüleyman / AKTOB:

Fiyat indirimleri çare olmadı

çünkü sorunun nedeni o değil

Tavit Köletavitoğlu / Atlas Danışmanlık:

Değişim gereğini sektör anlamalı

kamu yönetimine de anlatmalı

Armin Zerunyan / Hilton Worldwide Türkiye:

Kamu yönetimini bilgilendirecek

kanallar oluşturmalıyız

Yıldıray Karaer / Corendon Havayolları:

Türk havayolu şirketlerini

gelecekte önemli riskler bekliyor

Geleceğin turizm trendleri

Avrupalı tur operatörleri yılı nasıl bitirdi?

Asya’da yurtdışı seyahatleri

artarken kaybeden Avrupa oldu

Teröre rağmen Avrupa’da

seyahatler azalmadı

2017’de Rusya için umutları artırıcı

gelişmeler sürüyor

Osman Ayık yeniden TÜROFED Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu / CHP Genel Başkanı:

Turizm üvey evlat muamelesi görüyor

2017’de yakıt desteğine devam edilecek

İrfan Erdoğan / Anadolu Hastane Grubu:

Turiste sağlık hizmetinde Antalya

birçok ülkenin ilerisinde

Turizmde parayla verilen

“ödüller” tartışılıyor

TEDARİKÇİLERDEN

TÜRKİYE’DEN

DÜNYADAN

BÖLGELERDEN

OTELLERDEN

ACENTELERDEN

HAVAYOLLARINDAN

İŞYERİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

GÖSTERGELER