RESORT Dergisinin Kasım 2016 tarihli 167. sayısı, bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve Antalya’da 24-25 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne özel olarak her zaman olduğu gibi “Geleceğin Turizmi Turizmin Geleceği” üst başlığı ile hazırlandı.

“Turizme Yeni Senaryo” kapak spotu ile çıkan RESORT 167’nci sayıda turizm sektörünün içinden geçmekte olduğu krizde durum değerlendirmeleri, alternatifler, çıkış ve çözüm arayışları ele alınıyor.

Özellikle Türkiye’de turizmin yaygınlaşmasında bir dönem önemli rol oynayan “Türk tur operatörlüğü” geçmişi ve bugünü ile geniş bir dosya konusu olarak işleniyor. Ayrıca ‘Akdeniz seyahat pazarı” ve “2020’de otelcilik” de RESORT 167’nin önemli dosya konuları arasında.

Çok sayıda söyleşi ve görüşe de yer verilen RESORT 167’de DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Türkiye’de ilk kez bir yayın organı olarak RESORT’e konuşan Mısırlı turizmci işadamı Semih Sawiris söyleşileri dikkat çekiyor.