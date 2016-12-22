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RESORT DERGİSİNİN 167. SAYISINDA NELER VAR?
RESORT Dergisinin Kasım 2016 tarihli 167. sayısı, bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve Antalya’da 24-25 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne özel olarak her zaman olduğu gibi “Geleceğin Turizmi Turizmin Geleceği” üst başlığı ile hazırlandı.
“Turizme Yeni Senaryo” kapak spotu ile çıkan RESORT 167’nci sayıda turizm sektörünün içinden geçmekte olduğu krizde durum değerlendirmeleri, alternatifler, çıkış ve çözüm arayışları ele alınıyor.
Özellikle Türkiye’de turizmin yaygınlaşmasında bir dönem önemli rol oynayan “Türk tur operatörlüğü” geçmişi ve bugünü ile geniş bir dosya konusu olarak işleniyor. Ayrıca ‘Akdeniz seyahat pazarı” ve “2020’de otelcilik” de RESORT 167’nin önemli dosya konuları arasında.
Çok sayıda söyleşi ve görüşe de yer verilen RESORT 167’de DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Türkiye’de ilk kez bir yayın organı olarak RESORT’e konuşan Mısırlı turizmci işadamı Semih Sawiris söyleşileri dikkat çekiyor.
RESORT 167’nin konu başlıkları şöyle:
* Yusuf Hacısüleyman / AKTOB:
Zor bir yıl daha geride kalıyor
* 2017 için umut vermeyen WTM’de
gündemin konusu güvenlikti
* Seyahat pazarında ne oldu, ne olacak?
* DRV Raporu:
Doğu Akdeniz’deki krizden
1 milyar avro kaybettik
* Türkiye’ye odaklanan FTI
yeni atılımlar peşinde
* TUI Türkiye’deki otelleri için
çatı marka oluşturdu
* DER Touristik’ten otellere:
İndirimlerinizi erken yapın
* Antalya’nın Almanya pazarında
2016’da ne oldu, 2017’de ne yapmalı?
* Mısırlı turizmci Semih Sawiris:
Turizmde aracılık devredışı
kalıcı olan konaklamadır
* Turizmciler yuvarlak masada tartıştı:
Dünya değişiyor, Türkiye için
turizmde yeni bir senaryo şart
* Hakan Ateş / Denizbank:
Turizm memleket meselesidir
öyle olmaya devam edecek
* Dünya turizminin merkezi
Akdeniz’de dengeler değişiyor
* Günahları ve sevaplarıyla
Türk tur operatörlüğü
* Otelciler 2020’ye hazır mı?
* Tahsisli araziye kurulu oteller
Varlık Fonu’na alınacak
* AB üyesi ülkelerde de otellerin
uygulayacağı tek standart yok
* Turizmcilerden değerlendirmeler, öneriler
* Seyahat pazarının yeni konusu:
“Herkes için erişilebilir turizm”
* Thalasso, ürün olarak Türkiye’nin
sezonu uzatma aracı olabilir
* “Gastronomi turizmini
geliştirecek bir strateji yok”
* Lufthansa Türkiye’de 60. Yılına
Türk müdür ile girdi
* Ziyaretçi azaldı, gelir düştü ama
yeni otel yatırımları hız kesmiyor
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