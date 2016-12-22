RESORT Dergisinin Ekim 2016 tarihli 166. sayısı, otel sınıflandırma sistemlerinin dünya ve Türkiye’deki uygulamalarını “Otellerde Yıldızlama” başlığı ile kapak konusu olarak işliyor.

Dergide bir diğer dosya konusu ise 24-25 Kasım’da Antalya’da 6’ncısı yapılacak olan “Uluslararası Resort Turizm Kongresi”nin “dünü ve bugünü”. Ayrıca Türkiye’de turizm sektöründeki krizin Avrupa seyahat pazarına etkileri de bir dosya konusu olarak RESORT 166’ncı sayıda ele alınıyor.