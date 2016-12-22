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RESORT DERGİSİNİN 166. SAYISINDA NELER VAR?
RESORT Dergisinin Ekim 2016 tarihli 166. sayısı, otel sınıflandırma sistemlerinin dünya ve Türkiye’deki uygulamalarını “Otellerde Yıldızlama” başlığı ile kapak konusu olarak işliyor.
Dergide bir diğer dosya konusu ise 24-25 Kasım’da Antalya’da 6’ncısı yapılacak olan “Uluslararası Resort Turizm Kongresi”nin “dünü ve bugünü”. Ayrıca Türkiye’de turizm sektöründeki krizin Avrupa seyahat pazarına etkileri de bir dosya konusu olarak RESORT 166’ncı sayıda ele alınıyor.
RESORT 166’nın konu başlıkları şöyle:
Türkiye’deki kriz Avrupa
seyahat pazarını da etkiledi
Herkes turist peşindeyken
onlar ‘turist istemiyoruz’ diyor
4 ve 5 yıldızlı otellerin ülkelerdeki
Farklı standart sorunu büyüyor
Oteller Airbnb sistemini tartışıyor
Dünyanın en ilginç otel lobileri
Uluslararası Resort Turizm
Kongresi 6. yılında zirvede
TEDARİKÇİLERDEN
TÜRKİYE’DEN
DÜNYADAN
BÖLGELERDEN
OTELLERDEN
ACENTELERDEN
HAVAYOLLARINDAN
İŞYERİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
GÖSTERGELER