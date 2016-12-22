RESORT Dergisinin Eylül 2016 tarihli 165. sayısında kapak konusu olarak büyük organizasyonların turizme etkisi işleniyor. “Büyük organizasyonların turizme katkısı olmuyor” başlıklı konu çerçevesinde Olimpiyatlar, Dünya Futbol Şampiyonası, Expo benzeri büyük organizasyonlar ve turizm ilişkisi örnekleri ile ele anlıyor.

RESORT 165’te bir diğer önemli dosya konusu ise “Turizm ve Bankacılık”. Dergide ayrıca, “Tur operatörlüğünün 175. Yılı”, charter yasağının kalktığı Rusya pazarı ve Almanya pazarındaki son gelişmeler de çeşitli haberlerle yer verilen konular arasında.