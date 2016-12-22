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RESORT DERGİSİNİN 165. SAYISINDA NELER VAR?
RESORT Dergisinin Eylül 2016 tarihli 165. sayısında kapak konusu olarak büyük organizasyonların turizme etkisi işleniyor. “Büyük organizasyonların turizme katkısı olmuyor” başlıklı konu çerçevesinde Olimpiyatlar, Dünya Futbol Şampiyonası, Expo benzeri büyük organizasyonlar ve turizm ilişkisi örnekleri ile ele anlıyor.
RESORT 165’te bir diğer önemli dosya konusu ise “Turizm ve Bankacılık”. Dergide ayrıca, “Tur operatörlüğünün 175. Yılı”, charter yasağının kalktığı Rusya pazarı ve Almanya pazarındaki son gelişmeler de çeşitli haberlerle yer verilen konular arasında.
RESORT 165’in konu başlıkları şöyle:
* Kriz ortamında bankalar ile
turizm dayanışma içinde oldu
* Kuşadası’ndaki kongresini iptal eden DRV
6. Resort Kongresi’ne geliyor
* 2017’de Türkiye’nin Almanya’daki rakipleri
* Alman turizmciler:
Türkiye ve Mısır’ın yeri doldurulamıyor
* Rusya pazarında belirsizlik sürüyor
* Avrupa’da ailelerin tatil seyahatleri artıyor
* Almanya’da sektör AB Paket Tur
Yönetmeliği’nden kaygılı
* Seyahat endüstrisi terör tehdidi altında
* İspanya’da ziyaretçi ile birlikte
yeni otel yatırımları da zirvede
* Büyük organizasyonların turizme katkısı olmuyor
* TUI’nin ‘En İyi 100 Otel’ ödülleri Antalya’da verildi
* Tur operatörlüğü 175 yaşında
* Kriz ortamında oluşan yerli
zincir ‘Wish More’ ilk otelini açtı
TEDARİKÇİLERDEN
TÜRKİYE’DEN
DÜNYADAN
BÖLGELERDEN
OTELLERDEN
ACENTELERDEN
HAVAYOLLARINDAN
İŞYERİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
GÖSTERGELER