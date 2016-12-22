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RESORT DERGİSİNİN 164. SAYISINDA NELER VAR?
RESORT Dergisinin Ağustos 2016 tarihli 164. sayısında kapak konusu olarak, 15 Temmuz’da yaşanan FETÖ’nün başarısız darbe girişiminin turizm sektöründe yansımaları “Demokrasi ve Turizm” başlığı altında ele alınıyor. Özel sayı olarak hazırlanan temmuz sayısının büyük bölümü, darbe girişiminin sektöre yansımalarına ayrılırken, ayrıca Avrupa ve Rusya pazarlarındaki son gelişmelere de yer veriliyor.
RESORT 164’ün konu başlıkları şöyle:
Kriz aşılıyor derken
başarısız darbe girişimi
Rusya Erdoğan ile
görüşmeyi öne aldı
Rusya yasakları kaldırsa da
ekonomik sıkıntı devam ediyor
Yusuf Hacısüleyman / AKTOB:
Tur operatörleri soğukkanlı davrandı
Eski turizm bakanları
darbe girişimini değerlendirdi
TÜROFED’den Bakan Avcı’ya
7 maddelik eylem planı
Tur operatörleri Türkiye’ye destek verdi
Tavit Köletavitoğlu / Atlas:
Turizmde yapısal sorunların üzerine
konjonktürel sorunlar bindi
İspanya ve İtalya zirvede
Türkiye ve Mısır kayıpta
Rafet Polat / LG:
Turizmdeki kaybı diğer
alanlardan telafi ediyoruz
TEDARİKÇİLERDEN
TÜRKİYE’DEN
DÜNYADAN
BÖLGELERDEN
OTELLERDEN
ACENTELERDEN
HAVAYOLLARINDAN
İŞYERİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
GÖSTERGELER