RESORT Dergisinin Ağustos 2016 tarihli 164. sayısında kapak konusu olarak, 15 Temmuz’da yaşanan FETÖ’nün başarısız darbe girişiminin turizm sektöründe yansımaları “Demokrasi ve Turizm” başlığı altında ele alınıyor. Özel sayı olarak hazırlanan temmuz sayısının büyük bölümü, darbe girişiminin sektöre yansımalarına ayrılırken, ayrıca Avrupa ve Rusya pazarlarındaki son gelişmelere de yer veriliyor.