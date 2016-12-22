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RESORT DERGİSİNİN 163. SAYISINDA NELER VAR?
RESORT Dergisinin Temmuz 2016 tarihli 163. sayısında kapak konusu olarak bir süredir kriz yaşanan Rusya pazarındaki son gelişmeler “Rusya ile yeni dönem” başlığı ile veriliyor. RESORT 163’üncü sayının kapsamlı dosya konularından biri de “Türkiye turizmde aks mı değiştiriyor?” başlığı ile verilen son günlerin tartışılan konusu “Müslüman Dostu Turizm”. Dergide ayrıca, Avrupalı tur operatörlerinin satış stratejileri ve satış ağları da geniş birer dosya konusu olarak işleniyor.
RESORT 163’ün konu başlıkları şöyle:
Özür dilendi, yasak kalktı
bir de güvenlik sağlansa
“Hızla harekete geçtik ama
eskiye dönüş zaman alacak”
Bakan Avcı:
Kriz olmasa da yeni pazar ve
ürün çeşidimizi artırmalıyız
Atatürk Havalimanı’ndaki terör
saldırısı turizmdeki umutları gölgeledi
“Brexit” turizme nasıl yansıyacak?
Türkiye ve Mısır kayıpta
İspanya rekora gidiyor
Türkiye yokluğundan, İspanya
ziyaretçi çokluğundan şikayetçi
Müslüman Dostu Turizm ile gündeme gelen soru
Türkiye turizmde aks mı değiştirecek?
Pazar paylarını artırmak için
Tur operatörleri kendi satış
kanallarını güçlendiriyor
Seyahat satışlarında ‘hibrid’ dönem
Tur operatörlerinin yeni
otel projelerinde Türkiye yok
Büyük iddia ve alınan desteklere rağmen bekleneni veremiyor ama…
İstanbul Shopping Fest’in
6’ncısı da umutlarla başladı
Krizde nakit akışı bozulunca
borç yönetimi önem kazandı
Nerede ne kadar bahşiş verilir?
AB İstatistik Ofisi (Eurostat) raporu:
Türkiye satın almada en ucuz ülke
ama buna rağmen tercih edilmiyor
TEDARİKÇİLERDEN
TÜRKİYE’DEN
DÜNYADAN
BÖLGELERDEN
OTELLERDEN
ACENTELERDEN
HAVAYOLLARINDAN
GÖSTERGELER