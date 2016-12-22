Özür dilendi, yasak kalktı

bir de güvenlik sağlansa

“Hızla harekete geçtik ama

eskiye dönüş zaman alacak”

Bakan Avcı:

Kriz olmasa da yeni pazar ve

ürün çeşidimizi artırmalıyız

Atatürk Havalimanı’ndaki terör

saldırısı turizmdeki umutları gölgeledi

“Brexit” turizme nasıl yansıyacak?

Türkiye ve Mısır kayıpta

İspanya rekora gidiyor

Türkiye yokluğundan, İspanya

ziyaretçi çokluğundan şikayetçi

Müslüman Dostu Turizm ile gündeme gelen soru

Türkiye turizmde aks mı değiştirecek?

Pazar paylarını artırmak için

Tur operatörleri kendi satış

kanallarını güçlendiriyor

Seyahat satışlarında ‘hibrid’ dönem

Tur operatörlerinin yeni

otel projelerinde Türkiye yok

Büyük iddia ve alınan desteklere rağmen bekleneni veremiyor ama…

İstanbul Shopping Fest’in

6’ncısı da umutlarla başladı

Krizde nakit akışı bozulunca

borç yönetimi önem kazandı

Nerede ne kadar bahşiş verilir?

AB İstatistik Ofisi (Eurostat) raporu:

Türkiye satın almada en ucuz ülke

ama buna rağmen tercih edilmiyor

TEDARİKÇİLERDEN

TÜRKİYE’DEN

DÜNYADAN

BÖLGELERDEN

OTELLERDEN

ACENTELERDEN

HAVAYOLLARINDAN

GÖSTERGELER