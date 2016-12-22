Sektörün ikinci ayağı

iç turizm hâlâ zayıf

AKTOB-Belediye işbirliği ile

Avrupa’da PR çalışmaları

Krizde bakanların görev süresi kısaldı

Türk ve Alman turizmcilerden ortak ses:

Türkiye ile Almanya arasındaki

partnerlik ilişkisi bozulmayacak

Umutlar ona bağlandı ama

“son dakika” da şüpheli

Türkiye ve İran turizmde

işbirliğine gidiyor

Turizmdeki kriz 54 sektöre yansıyor

Yönetici kriz ve atamaları

kriz ortamında da devam etti

Rusya Türkiye’ye ceza kestikçe

başka satış yolları aranıyor

Krizde 2565 rehber işsiz kaldı

Hakan Ateş / Denizbank Genel Müdürü:

Turizmde batık kredi oranı düşük,

sektör bu avantajını kullansın

Murat Ersoy / TYD Başkanı:

Türkiye’deki kriz Avrupa’daki

tur operatörlerini de vurdu

TEDARİKÇİLERDEN

TÜRKİYE’DEN

DÜNYADAN

BÖLGELERDEN

OTELLERDEN

ACENTELERDEN

HAVAYOLLARINDAN

İŞYERİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

GÖSTERGELER