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RESORT DERGİSİNİN 162. SAYISINDA NELER VAR?
RESORT Dergisinin Haziran 2016 tarihli 162. sayısında kapak konusu olarak turizmdeki krizin çıkış yollarının başlıcaları arasında gösterilen “yurtiçi seyahat pazarı” ele alınıyor. Veriler ve sektör temsilcilerinin görüşlerine dayanılarak iç pazarın gerçek ağırlığı ve rolü irdeleniyor.
RESORT 162’nin bir diğer ağırlıklı konusu da Avrupa pazarlarındaki son durum. Antalya’da düzenlenen Türk – Alman turizmci buluşmasından yansımalar ve pazardaki diğer gelişmeler de bu sayıda geniş bir biçimde ele alınıyor.
Dergide ayrıca, 54 sektör ile doğrudan ilişkide olan turizm sektöründeki krizin, diğer sektörleri nasıl etkilediği de geniş bir dosya konusu olarak işleniyor.
RESORT 162’nin konu başlıkları şöyle:
Sektörün ikinci ayağı
iç turizm hâlâ zayıf
AKTOB-Belediye işbirliği ile
Avrupa’da PR çalışmaları
Krizde bakanların görev süresi kısaldı
Türk ve Alman turizmcilerden ortak ses:
Türkiye ile Almanya arasındaki
partnerlik ilişkisi bozulmayacak
Umutlar ona bağlandı ama
“son dakika” da şüpheli
Türkiye ve İran turizmde
işbirliğine gidiyor
Turizmdeki kriz 54 sektöre yansıyor
Yönetici kriz ve atamaları
kriz ortamında da devam etti
Rusya Türkiye’ye ceza kestikçe
başka satış yolları aranıyor
Krizde 2565 rehber işsiz kaldı
Hakan Ateş / Denizbank Genel Müdürü:
Turizmde batık kredi oranı düşük,
sektör bu avantajını kullansın
Murat Ersoy / TYD Başkanı:
Türkiye’deki kriz Avrupa’daki
tur operatörlerini de vurdu
TEDARİKÇİLERDEN
TÜRKİYE’DEN
DÜNYADAN
BÖLGELERDEN
OTELLERDEN
ACENTELERDEN
HAVAYOLLARINDAN
İŞYERİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
GÖSTERGELER