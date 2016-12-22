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RESORT DERGİSİNİN 161. SAYISINDA NELER VAR?
RESORT Dergisinin Mayıs 2016 tarihli 161. sayısında kapak konusu olarak son dönemlerde krizde turizm sektörünün kurtarıcısı olarak yansıtılan online satışlar ele alınıyor. Bu geniş kapsamlı haber dosyasında sektör, online satışların krizde derde deva olup olamayacağını tartışıyor. RESORT 161’in bir diğer geniş kapsamlı dosyası ise “Sayılarla seyahat endüstrisi” konusu. Bu dosyada da sayısal veriler üzerinden seyahat pazarının genel bir görünümü veriliyor. RESORT 161 diğer konu başlıkları ile kapsamlı bir sayı olarak okurun ilgisine sunuluyor.
RESORT 161’in konu başlıkları şöyle:
Kriz görünenden daha ağır
Umut bağlanan yurtiçi seyahatler %20 azaldı
Türkiye “güvenlik”te birinci “kalite”de sonlarda
Türkiye kapasitesinin daraltılması sorunlara yol açtı
Online satışlar oteller için kurtarıcı mı?
Otel yatırımları %42 geriledi
“En iyi turizm tezleri” belli oldu
AKTOB ilk belgelendirme sınavını yaptı
Cezayir turizmde yeni Pazar olabilir
Sayılarla seyahat endüstrisi
Karikatürcüler “turizm ve barış”ı çizdi
TEDARİKÇİLERDEN
TÜRKİYE’DEN
DÜNYADAN
OTELLERDEN
ACENTELERDEN
HAVAYOLLARINDAN
İŞYERİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
GÖSTERGELER