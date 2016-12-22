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RESORT DERGİSİNİN 160. SAYISINDA NELER VAR?
RESORT Dergisinin Nisan 2016 tarihli 160. sayısında kapak konusu olarak turizmde belirsizliklerle ve krizlerle başlayan sezon “Turizmde Sıcak Yaz” başlığı ile ele alınıyor. Sektör temsilcilerinin son durumla ilgili görüş ve değerlendirmelerine yer veriliyor.
RESORT 160’ta ayrıca iki önemli Pazar Avrupa ve Rusya’daki gelişmeler de ayrı dosya konuları olarak işleniyor. Yine dünyada otel yatırımlarındaki gelişmeler, kongre pazarındaki durum ve dijital gelişmelerin sektöre etkileri de bu sayıda yer verilen konular arasında.
RESORT 160’ın konu başlıkları şöyle:
Turizmde sıcak yaz başlıyor
Açıklanan yeni destekler sektörü ne kadar rahatlatacak?
Yusuf Hacısüleyman / AKTOB Başkanı:
Sezon umutsuz başladı, kamunun atacağı
adımlar belirleyici olacaktır
Turizm gazetecilerinden teröre
karşı “ilkeli duruş”
Coral’ın “en iyi 100 otel” ödülleri verildi
Rusya pazarında normalleşme
bir başka bahar kaldı
Ukrayna pazarı ne ölçüde yaraları saracak?
Avrupa pazarında gözler son dakika satışlarında
Yatırımlar krizlere rağmen sürüyor
Bugün en ağır krizi yaşasa da
turizmin mucizevi bir tarihi var
Kongre sektörü büyük darbe aldı
Turizm sektörü dijital pazarlamaya ne kadar hazır?
Viverde Hotel Loryma yöneticileri RESORT’e konuştu:
“İç pazardaki alternatif tatil talebine de yanıt vereceğiz”
TEDARİKÇİLERDEN
TÜRKİYE’DEN
DÜNYADAN
BÖLGELERDEN
OTELLERDEN
ACENTELERDEN
HAVAYOLLARINDAN
İŞYERİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
GÖSTERGELER