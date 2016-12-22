RESORT Dergisinin Nisan 2016 tarihli 160. sayısında kapak konusu olarak turizmde belirsizliklerle ve krizlerle başlayan sezon “Turizmde Sıcak Yaz” başlığı ile ele alınıyor. Sektör temsilcilerinin son durumla ilgili görüş ve değerlendirmelerine yer veriliyor.

RESORT 160’ta ayrıca iki önemli Pazar Avrupa ve Rusya’daki gelişmeler de ayrı dosya konuları olarak işleniyor. Yine dünyada otel yatırımlarındaki gelişmeler, kongre pazarındaki durum ve dijital gelişmelerin sektöre etkileri de bu sayıda yer verilen konular arasında.