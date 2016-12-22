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RESORT DERGİSİNİN 159. SAYISINDA NELER VAR?
RESORT Dergisinin Mart 2016 tarihli 159. sayısında kapak konusu olarak bu yıla damgasını vuran “Güvenlik” konusu ele alınıyor. Kapağında “Destinasyon tercihinde en etkili unsur güvenlik” başlığı ile çıkan RESORT 159’da hükümetin açıkladığı turizm önlem paketinin yansımaları, Almanya’da yapılan ITB Berlin fuarından haberler yer alıyor. Avrupa ve Rusya ile ilgili son gelişmelerin de işlendiği 159. Sayıda son zamanların gündem konularından vize konusu da kapsamlı bir dosya olarak ele alınıyor.
RESORT 159’un konu başlıkları şöyle:
* Önlem paketi açıklandı
ama sorun devam ediyor
* Umut ve beklenti ile gidilen
ITB’den umutsuz dönüldü
* IPK: Seyahat azalmayacak,
güvenlik endeksli olacak
* Türkiye’nin kaybettiği Rusya
pazarı için kim ne yapıyor?
* Almanların Türkiye tercihlerinde
terör belirleyici
* Türkiye daha ucuz olsa da İngiliz
tatilci İspanya’yı tercih ediyor
* Turizm sektörü borcuna sadık
* Kriz ortamında en büyük arazi tahsisine çıkıldı
* Vize kalkıyor derken daha da ağırlaşarak geliyor
* Dijital dönem ile birlikte aracılık devre dışı kalıyor
TEDARİKÇİLERDEN
TÜRKİYE’DEN
DÜNYADAN
BÖLGELERDEN
OTELLERDEN
ACENTELERDEN
HAVAYOLLARINDAN
İŞYERİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
GÖSTERGELER