RESORT Dergisinin Mart 2016 tarihli 159. sayısında kapak konusu olarak bu yıla damgasını vuran “Güvenlik” konusu ele alınıyor. Kapağında “Destinasyon tercihinde en etkili unsur güvenlik” başlığı ile çıkan RESORT 159’da hükümetin açıkladığı turizm önlem paketinin yansımaları, Almanya’da yapılan ITB Berlin fuarından haberler yer alıyor. Avrupa ve Rusya ile ilgili son gelişmelerin de işlendiği 159. Sayıda son zamanların gündem konularından vize konusu da kapsamlı bir dosya olarak ele alınıyor.