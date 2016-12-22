ÖZEL EKLER

RESORT Dergisinin Aralık 2016 tarihli 168. sayısında kapak konusu olarak 24-25 Kasım tarihleri arasında Antalya’da 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nden yansımaların yer aldığı haber ve değerlendirmeler “Ne oldu ne olacak” başlığı ile ele alınıyor.

RESORT 168’de kongrenin yansımaları geniş kapsamlı bir biçimde işleniyor.

Bu sayıda ayrıca, Avrupa’da tur operatörlerinin 2016 performansları ve 2017 planlarına da yer veriliyor. Sektördeki son gelişmeler yine bu sayıda farklı konu başlıkları ile ele alınıyor.